München bereit fürs "S-Bahn-Derby": Unterhaching empfängt 1860

Eines ist vor dem Derby besonders auffällig: der gegenseitige Respekt. "Der Löwe hat eine richtig gute Mannschaft, es werden Nuancen entscheiden", glaubt Hachings Trainer Claus Schromm. Sein Münchner Gegenüber Daniel Bierofka sagt: "Ich kenne Manni Schwabl (Präsident Unterhaching, Anm.d.Red.) schon sehr lange. Ich kenne auch den Claus Schromm, wir haben schon mehrmals die Klingen gekreuzt. In Unterhaching sind ja nicht die großen finanziellen Mittel da und es ist auch nicht so einfach zu arbeiten. Was die beiden geschafft haben - da muss man alle Hüte davor ziehen."

Doch genug der Freundlichkeiten. Es geht eben auch um Punkte und es geht um etwas, das vielleicht ideell noch mehr wert ist. "Die Nummer zwei im Münchner Umland zu werden", darum geht's, sagt Manni Schwabl.

Letztes Pflichtspiel vor elf Jahren

Elf Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen im Profibereich sehen sich Haching und die Löwen wieder, das Stadion zum Bersten gefüllt. "Wir haben brutal viele Kartenwünsche", sagt Schwabl: "Wenn wir 1860 noch 10.000 mehr gegeben hätten, wären die auch in einer halben Stunde weg gewesen." So sind über 14.000 dabei im Sportpark Unterhaching (Anstoß 19.00 Uhr).

Eigentlich alles bereit für ein lautstarkes Spektakel, wäre da nicht der 20-minütige Stimmungsboykott der Ultras, der Daniel Bierofka wurmt. "Das ist natürlich nicht schön für uns", sagt der Löwencoach, "weil wir die Unterstützung von den Leuten brauchen. Aber ich denke, wenn sie nach 20 Minuten wieder anfangen, uns zu unterstützen ..."

Schromm: "Ein richtiges Derby"

Es bleiben ja noch 70 Minuten, in denen man das jeweilige Team nach vorne peitschen kann. Grund dazu, wird's genug geben, denkt Claus Schromm: "Ich glaube, dass wir brutale Leidenschaft von der ersten Minute an sehen werden. Ganz viel Härte, ganz viele Zweikämpfe - ein richtiges Derby." Und wer gewinnt am Ende? Schwabl rechnet mit einem "Spiel auf Augenhöhe", das "sehr emotional wird".

Und Bierofka und seine Münchner Löwen wollen ja auch nicht als Touristen ins benachbarte Unterhaching reisen. Er lobt zwar die Unterhachinger "Oase des Fußballs", aber "wir fahren da jetzt nicht hin, um die drei Punkte dort zu lassen."