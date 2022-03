Müllers Tor reicht nicht: DFB-Team holt Remis gegen Niederlande

Müller sorgt für Aufsehen

Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte dann Thomas Müller für Aufsehen. Etwas glücklich kam eine Hereingabe von Jamal Musiala beim Bayern-Spieler an, der den Ball aus der Drehung heraus in das Tor beförderte - die Führung für Deutschland und Tor Nummer 43 für Müller. Damit zieht der Oberbayer mit Uwe Seeler in der ewigen DFB-Torschützenliste auf Rang acht gleich.

Deutschland erwischte einen guten Start nach Wiederanpfiff. Nach starker Vorarbeit von Leroy Sané kommt der Ball zu Raum, der frei zum Schuss kommt. Doch der Ball fliegt knapp über das Tor.

Joker Bergwijn trifft zum Ausgleich

In einer Phase, in der Deutschland das Spiel zunehmend im Griff hat, kommt das Team von Bondscoach Louis van Gaal zurück in die Partie. Der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Steven Bergwijn erzielte den Ausgleich aus kürzester Distanz - unhaltbar für Manuel Neuer (68.).

Nur fünf Minuten später drohte das DFB-Team, das Spiel komplett aus der Hand zu geben. Nach Foul von Thilo Kehrer an Memphis Depay entschied der Schiedsrichter Craig Pawson auf Elfmeter - nahm diesen aber nach einer Entscheidung durch den Videobeweis zurück. Glück für Deutschland, der Strafstoß hätte durchaus gegeben werden können.

In der Folge blieben die Niederländer am Drücker, doch Deutschland rettete das Unentschieden über die Zeit. Es blieb beim 1:1.