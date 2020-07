Müller-Wohlfahrt: Der "Bayern-Doc" blickt zurück auf 40 Jahre

"Es ist eine Vernunftentscheidung", sagt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der Ende Juni nach 40 Jahren seine Tätigkeit als Mannschaftsarzt beim FC Bayern München beendet hat.

An Ruhestand denkt der 77-Jährige noch lange nicht. Im Gegenteil: Müller-Wohlfahrt will sein Diagnostik-Wissen in Computern konservieren. Kann eines Tages vielleicht eine künstliche Intelligenz genauso effizient Muskelverletzungen feststellen, wie der langjährige "Bayern-Doc" mit seinen Händen?

Müller-Wohlfahrt hat also noch große Pläne, und "die würden kollidieren, da brauche ich Zeit, da brauche ich meine Gedanken, meine volle Konzentration." Und deshalb sei der Tag gekommen, beim FC Bayern aufzuhören.