Müller und Rüdiger früher zurück im DFB-Training als erwartet

Einen Tag früher als geplant haben Thomas Müller und Antonio Rüdiger eine erste Trainingseinheit in Katar absolviert. Das zuletzt angeschlagene Duo gehörte zu einer Gruppe von gut einem halben Dutzend Nationalspielern, die mit Bundestrainer Hansi Flick im Al-Shamal-Stadion unweit des Teamquartiers eine freiwillige Regenerationseinheit bestritten.

Müller und Rüdiger zuletzt wochenlang verletzt

Flick hatte den insgesamt 26 Akteuren in seinem WM-Kader am Freitag zur Erholung freigegeben. Die meisten Spieler blieben zum Relaxen im DFB-Hotel Zulal Wellness Resort. Sie entspannten noch einmal am Pool unter Palmen - oder spielten wie Jamal Musiala, Leroy Sané und Thilo Kehrer in der Turnhalle auf dem Gelände Basketball.

Müller und Rüdiger sollten nach muskulären Problemen und Hüftschmerzen eigentlich erst am Samstag das Training wieder aufnehmen. Beide hatten zuletzt mehrere Klubspiele beim FC Bayern München beziehungsweise Real Madrid verpasst und waren für den letzten Test der DFB-Elf am Mittwoch im Oman (1:0) noch keine Option gewesen.

Offen bleibt, ob sie hohe Trainingsbelastung mitgehen können

Wohl behalten und ohne erkennbare Malaise seien Flicks sportliche Sorgenkinder Müller und Rüdiger wieder ins Quartier zum Mittagessen zurückgekehrt, hieß es vom DFB. Ob Antreiber Müller und der gegen Japan am kommenden Mittwoch (14 Uhr/ARD) für die Defensiv-Stabilität benötigte Abwehrchef Rüdiger die von Flick angekündigte hohe Trainingsbelastung in den kommenden vier Tagen mitgehen können, ist aber weiterhin offen.