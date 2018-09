Müller und Robben - letztes oder vorletztes EM-Turnier?

Nach dem Zuschlag für Deutschland für die Fußball-EM 2024 haben die FC-Bayern-Spieler Thomas Müller und Arjen Robben im Mannschaftsbus über ihre Zukunft in den Nationalteams gewitzelt. "Lieber Arjen Robben, wie findest Du, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet 2024", fragte Müller in einem Selfie-Video und zeigte mit dem Daumen nach oben.

"Auch sehr gut. Ich freu mich auch. Wir freuen uns beide", sagte Müller, der Robben kaum zu Wort kommen ließ. "Das wird unser letztes Turnier", scherzte der 29-jährige Müller, der bei der EM 2024 35 Jahre alt wäre. "Mein vorletztes", konterte Robben, heute 34 und 2024 40 Jahre alt. Allerdings ist der Niederländer bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ob er ernsthaft über ein Comeback nachdenkt?