Müller über DFB-Angriff: "Jeder da vorne ist ein geiler Zocker"

Für den Nationalmannschaftsroutinier Thomas Müller ist klar, das wird kein einfacher Weg bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im November. "Wir müssen uns weiter neu beweisen". Auch in der Nations League natürlich.

"Da wir diese hochkarätigen Gegner in der Qualifikation noch nicht hatten. Sobald du gegen einen klangvollen Namen spielst, sind die Scheinwerfer auch heller." Der Fokus liegt für ihn deshalb noch nicht im November, sondern auf den anstehenden Aufgaben. "Wir wollen natürlich gerade im Derby gegen Holland eine sehr gute Figur abgeben und das zeigen und fortführen, was wir im Herbst begonnen haben."

Bis dahin heißt es für Müller auch: "Was kann ich tun, dass ich an diesem Tag X mit 101 Prozent bereit stehe." Klar sei: "Wir wollen aktiv auf dem Fußballplatz stehen und den WM-Titel ins Visier nehmen." Für ihn persönlich gehe es deshalb auch darum "das Körperliche im Auge zu behalten". Wie viel extra Training brauche ich? Oder welche Ernährung? "Alles Spielfelder in denen man sich ausprobieren kann."

Müller über seine Position im Zentrum

Er fühle sich jedenfalls wohl mit dem Trainerteam. Mit Bundestrainer Hansi Flick habe er ja bereits in der kürzeren Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. "Vielleicht sind die Ansprüche an mich noch klarer", sagt Müller. "Da ist man im Austausch über die Spielidee."

Flick habe in der Offensive enorm viel Auswahl "mit Spielern, die auf ihre eigene Art und Weise alle ihre Qualität haben. Kai (Havertz) hat bei Chelsea in der Sturmspitze sehr gute Spiele gemacht, das ist auf jeden Fall für uns ein wichtiger Schritt, diese polyvalenten Spieler zu haben." Aber: "Jeder da vorne ist ein geiler Zocker, mit jedem steht man gerne auf dem Platz."

Wie geht es für Müller vertraglich weiter?

Fußball spielen will er jedenfalls "nicht so lange mich die Füße tragen", sondern, "so lange ich auf Topniveau mithalten kann und in gewissen Situationen das Zünglein an der Waage sein kann", sagt Müller, der bis 2025, so das selbst gesetzte Ziel, auf Topniveau auch gerne noch Fußballspielen will. Sofern die Lust dazu noch da ist.

"Ich habe für mich gesagt, ich will bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen. So fühlt es sich aktuell an" Thomas Müller

Sein Vertrag bei den Bayern gehe bis 2023. "Man muss sehen, was wir da machen. Es ist grundsätzlich so, dass der Verein und wir Spieler immer in einem gewissen Austausch sind. Das waren wir auch schon vorher, als es hieß, es gibt überhaupt keinen Kontakt", so Müller.

Sportliches Ziel im Fokus

Zudem bestehe eine gegenseitige Wertschätzung und Respekt. In der DFB-Elf wird er dabei sein, solange ein Bundestrainer sich entscheidet, ihn zu nominieren. Allerdings will er dann auch selber entscheiden, ob es für ihn auch noch passt.

Mit Blick auf die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland will der 32-Jährige "mit offenen Augen durchs Leben gehen". Allerdings: "Für das Turnier wollen wir das sportliche in den Fokus stellen."