Müller rettet FC Bayern einen Punkt im Topspiel gegen Leipzig

Mit dem Unentschieden rettete der deutsche Serienmeister den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Sachsen, die aber stark aufspielten und sich als echter Titelkonkurrent präsentierten. Aufwand und Effektivität stimmten lange bei den Bayern, bei denen die Abwehr einmal mehr und ausnahmsweise auch inklusive Torhüter Manuel Neuer schwächelte.

Christopher Nkunku brachte die Gäste früh in Führung (19.). Die Bayern konnten die Partie binnen fünf Minuten jedoch zunächst drehen, als erst Jamal Musiala (30.) und dann Thomas Müller (35.) trafen. Noch vor der Pause gelang Leipzig aber durch Justin Kluivert der Ausgleich (36.). Nach der Pause brachte Emil Forsberg die Sachsen erneut in Front (48.). Erst spät kamen die Bayern durch Müller (75.) zum 3:3. Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen war es das zweite Heimspiel in Folge, das die Bayern nicht gewinnen konnten.

"Für mich waren bei mir auch ein paar zu viele Ballverluste dabei. Es war nicht alles perfekt. Natürlich schießt man nicht in jedem Spiel zwei Tore, über die Aktion bin ich froh." Thomas Müller