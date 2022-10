Müller liegt flach - FC-Bayern-Offensive vor nächstem Umbau

Die TSG Hoffenheim und Julian Nagelsmann werden wohl immer eine besondere Verbindung haben. 2010 startete hier seine steile Karriere - damals begann er als Co-Trainer der U17. Sechs Jahre später übernahm er als jüngster Cheftrainer den Bundesligisten, empfahl sich dort für seine Aufgaben in Leipzig und schließlich beim FC Bayern. "Hoffenheim ist ein Herzensklub von mir. Ich habe dort neun erfolgreiche, schöne Jahre verbracht, viele Freunde fürs Leben kennengelernt und viele schöne Erinnerungen. Ich freue mich, dort wieder hinzufahren", so Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel in Sinsheim (Samstag, 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter).

Neuer wohl auch in Barcelona nicht im Tor

Die Fahrt muss er allerdings ohne einige verletzte Stammspieler antreten. Zu Leroy Sané (Muskelfaserriss) und Manuel Neuer (Schulter) kommt kurzfristig auch Thomas Müller dazu, der mit einem Magen-Darm-Infekt flachliegt und laut Trainer deshalb "sauer" ist und nicht mitfliegen wird.

Neuer werde wohl auch kommende Woche in der Champions-League-Partie in Barcelona fehlen. Seine Schulter schmerzt noch immer, viel mehr als etwas Krafttraining war zuletzt nicht drin. Neuers Einsatz im Bundesliga-Topspiel Anfang Oktober gegen Borussia Dortmund (2:2) sei im "Nachgang zu früh" gekommen, räumte Nagelsmann ein, der frühestens gegen Mainz wieder mit dem Nationaltorwart rechnet.

Topmotiviert gegen Hoffenheims "Zocker"

In Hoffenheim - ein Team, das gerne "zockt" und deshalb schwer zu verteidigen sei - müssen es also wieder Spieler mit dem Label "1b-Option" richten. Eric-Maxim Choupo-Moting dürfte nach seinen zuletzt starken Leistungen wohl wieder in der Startelf stehen. Nagelsmann lobte den Stürmer für seine Vielseitigkeit und seinen Ehrgeiz und gab den Medienvertretern noch mit auf den Weg: "Generell hat er die Qualität, Startspieler zu sein. Es ist aber auch wichtig, dass man was von der Bank nachlegen kann. Es sei "auch ein Kompliment für einen Spieler", wenn man das über ihn sagen könne.

Grundsätzlich hofft Nagelsmann auf eine Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie mit 14 Toren aus den letzten drei Partien. "Es war vor den Spielen gegen Pilsen und Freiburg klar, dass wir in einen Flow kommen müssen Richtung Winterbreak." Dass Spieler wie Leon Goretzka von sich aus sagen, dass sie etwas geraderücken wollen, sehe er sehr positiv. "Ich gehe davon aus, dass die Jungs weiter topmotiviert sind, Union weiter unter Druck zu setzen, um in der Winterpause da zu stehen, wo wir stehen wollen."

Union-Trainer Fischer wird "sicher nicht nervös"

Dort, auf Platz eins der Bundesligatabelle, steht momentan noch der 1. FC Union Berlin, der erst am Sonntag beim VfL Bochum antritt. Die Bayern können am Samstag also vorlegen und den Druck auf die "Eisernen" erhöhen, oder? "Wir sind ja erst am 11. Spieltag, da macht man jetzt keinen zwingend nervös, wenn man am Tag davor vorlegt, also den Urs (Union-Trainer Urs Fischer, d. Red.) sicher nicht."