Müller kehrt ins Training zurück - Fortschritt bei Neuer

Eigentlich ist Robert Lewandowski nur dritter Kapitän hinter Manuel Neuer und Thomas Müller - eigentlich zwei Dauerbrenner beim Rekordmeister. Deshalb führt Lewandowski nur bei seltenen Gelegenheiten die Mannschaft an.

Diese Konstellation gab es bisher nur zweimal: Im Februar 2019, als Thomas Müller unter Niko Kovac gerade um seinen Stammplatz kämpfen musste und Manuel Neuer wegen einer Fingerverletzung drei Spiele verpasste. Nun, mehr als drei Jahre später, führte Lewandowski die Bayern beim 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt zum dritten Mal als Kapitän auf den Platz.

Müller trainiert nach Corona-Infektion

Ob es am kommenden Samstag, wenn der FC Bayern in der Allianz Arena Bayer Leverkusen empfängt, zu einem vierten Kapitäns-Einsatz des Polen kommen wird, ist mehr als ungewiss. Denn bei den Münchnern lichtet sich das Lazarett.

Müller stand nach überstandener Corona-Infektion am Sonntag schon wieder auf dem Trainingsgelände an der Säbenerstraße. Er musste sich nach einem positiven Corona-Test nach dem Heimsieg gegen Greuther Fürth vor einer Woche in häusliche Isolation begeben, hatte aber keine besonderen Krankheitssymptome. Am Montag bestritt er eine individuelle Einheit mit Ball. Einem Einsatz am Samstag steht damit nichts mehr im Wege.

Fortschritte bei Manuel Neuer

Ob dann auch Manuel Neuer wieder das Tor der Münchner hüten wird, ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Der Nationaltorhüter absolvierte nach seiner Operation am rechten Knie am Montag mit Torwarttrainer Toni Tapalović sogar wieder "torhüterspezifische Übungen", wie der deutsche Fußball-Rekordmeister berichtete. "Ich bin sehr guter Dinge, dass wir schnellstmöglich wieder auf Manu zurückgreifen können", hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits zum Ende der vergangenen Woche gesagt.

Goretzka - langsame Besserung

Etwas länger dürfte die Rückkehr von Leon Goretzka dauern. Der Mittelfeldspieler trainierte am für die Mannschaft freien Montag auf dem Vereinsgelände individuell. Beim Mittelfeldspieler geht es nach langwierigen Problemen an der Patellasehnen aufwärts. Goretzka muss seit seinem letzten Einsatz gegen Borussia Dortmund Anfang Dezember pausieren. "Er bewegt sich wieder schneller. Ich freue mich für ihn, es gibt Schritte in die richtige Richtung", sagte Nagelsmann zuletzt. Allerdings wagte der Bayern-Coach da noch "keine Prognose" zum Zeitpunkt für ein Comeback von Goretzka im Spielbetrieb.