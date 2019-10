Müller beim FC Bayern: Abwarten oder schnell weg?

Auch am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim musste Müller zunächst wieder als Reservist auf der Ersatzbank Platz nehmen. Erst in der 60. Spielminute schickte Bayern-Trainer Niko Kovac ihn auf den Platz. Er bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleichtreffer durch Robert Lewandowski sehenswert vor, verschwand nach Abpfiff aber schnell aus dem Stadion, mit den vielsagenden Worten: "Nothing to say, wie die Engländer sagen."

Müller "nicht glücklich mit der Situation"

"Man merkt ihm an, dass er mit der Situation nicht glücklich ist", meint BR-Experte Andre Siems. Zudem verschlimmerte Niko Kovac die Lage mit seinem unglücklichen Kommentar bei Sky: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen". Müller als Notnagel? Das wird er nicht gerne hören.

Freigabe im Winter?

Wie die "Sport Bild" am Mittwoch berichtet, soll der 30-Jährige nun sogar die Freigabe im Winter erbeten haben. Das Thema soll in dieser Länderspielpause angegangen werden. Müller ist nach der Ausmusterung durch Bundestrainer Joachim Löw ja nicht mehr Teil der Nationalmannschaft.

BR-Reporter Siems: "Müller wartet ab"

BR-Reporter Siems sagt: "Ich glaube nicht, dass Müller schon im Winter weg ist. Nach der letzten Niederlage war er einer der Ersten in der Fankurve. Er ist in der Region tief verwurzelt, spielt seit seinem zehnten Lebensjahr bei Bayern." Die Konkurrenzsituation in der Mannschaft ist mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho und dem formstarken Serge Gnabry momentan schwierig für Müller.

Ob er einen Platz in der ersten Elf findet? Siems Einschätzung zu einem möglichen Wechsel: "Müller wartet ab, was mit Coutinho im Sommer passiert, ob er bleibt oder geht, und entscheidet dann über seine Zukunft."