Mühl sichert Nürnberg den Sieg gegen Sandhausen

Beim 1. FC Nürnberg stellte Trainer Robert Klauß im Vergleich zum 1:1 im bayrischen Derby gegen Jahn Regensburg um und schickte mit Felix Lohkemper und Nikola Dovedan zwei neue Offensivspieler in der Startelf, dafür mussten Sarpreet Singh und Tom Krauß erstmal auf die Bank.

Die ersten starken Aktionen gehörten aber Sandhausen. Gegen Nikolas Nartey (3.) und Denis Linsmayer (6.) musste Tormann Christian Mathenia reaktionsschnell parieren. Die Franken taten sich in der Anfangsphase noch schwer und verpassten dann in der 18. Minute die erste gute Tor-Gelegenheit. Johannes Geis jagte den Ball aus zentraler Position flach in die rechte untere Ecke. SV-Tormann Martin Fraisl war beim Fernschuss aber zur Stelle und klärte mit einer Faust zur Ecke. In der hart umkämpften Partie wurde nach 26. Minuten Linsmayer von Dovedan unglücklich getroffen und musste mit einer Halskrause versehen ausgewechselt werden. Laut Trainer Uwe Koschinat zog er sich dabei eine Verletzung im Halswirbelbereich zu.

Nürnberg kann sich nicht belohnen

Die Gastgeber nahmen das Spiel nach und nach in die Hand und drückten auf den Führungstreffer. Robin Hack (30.) vergab eine Doppelchance, als er am zweiten Pfosten gleich doppelt zum Schuss kam. Doch Fraisl war gegen den einstigen Hoffenheimer hellwach zur Stelle. Auch ein Aufsetzer von Fabian Nürnberger (36.) konnte Sandhausens Nummer Eins sicher entschärfen. Im Gegenzug verpasste Kevin Behrens (41.) seine Chance und setzte das Spielgerät nach einer Ecke links neben das Gehäuse. Kurz vor der Pause schickte Dovedan noch einen Freistoß aufs Tor, doch Fraisl machte sich lang und lenkte den Ball das Gehäuse.