Mountainbike-Zentrum soll Sportler ins Fichtelgebirge ziehen

Der interaktive Mountain-Bike-Park am Großen Kornberg mit Lernparcours und pädagogischem Bewegungspark sei weltweit einzigartig, betonen die Tourismus-Fachleute im Hofer Landratsamt. So können die Mountainbiker sich eine spezielle App für den Kornberg herunterladen und bekommen durch Kameras entlang der verschiedenen Strecken Videos ihrer Fahrten direkt aufs Handy. So sollen die Sportler nicht nur besseres technisches, sondern auch naturgerechtes Fahren trainieren können.