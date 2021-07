Mountainbike, Wandern, Natur – Wege für ein Miteinander

Konflikte: Gezählt weniger als gefühlt

Was ist dran an Berichten über Streit oder Tätlichkeiten zwischen RadfahrerInnen und WandererInnen? „Einzelne kritische Begebenheiten nehmen über soziale Medien schnell den Weg in die Öffentlichkeit“, findet Ulrich Schraml, Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg. Der Konflikt werde in den Vordergrund gestellt. „Insofern sind Medien unter Umständen kein guter Spiegel für die alltägliche Realität“. Diese Realität sieht in seiner Studie über „Walderholung“ in Schwarzwald und Schwäbischer Alb so aus: Die befragten Fußgänger und Radfahrer erleben überwiegend „eine angenehme und konfliktfreie Zeit“ im Wald. Sieben Prozent der rund 3.000 Befragten fühlen sich von anderen gestört. Sofern die Störungen speziell Radfahrer betreffen (und nicht allgemein Rücksichtslosigkeit oder Überfüllung), liegt das unter Umständen an der höheren Geschwindigkeit der Radler. Über die Hälfte der Befragten gibt allerdings an, schon einmal gefährliche Situationen mit Radfahrern erlebt zu haben.

Dem Deutschen Wanderverband zufolge hatten die meisten Wanderer selten oder nie Probleme mit anderen „Naturnutzenden“. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial zu Stoßzeiten stellt der Österreichische Alpenverein (ÖAV) fest. In seiner Umfrage geben über die Hälfte der Befragten aber an, dass Mountainbiker bei Begegnungen freundlich, rücksichtsvoll und mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs waren.

Entscheidend ist laut Schraml nicht so sehr, welcher Nutzergruppe man begegnet, "sondern vielmehr wie man einander begegnet.“