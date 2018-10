Mountainbike: Über die schönsten Trails in Unterfranken

Am 14. Oktober findet die Tour für alle interessierten Biker statt: Steile Downhills, lange Trails und viel Panorama inklusive. In gewohnter Art und Weise wird wieder eine neue Streckenführung mit unbekannteren Trails geboten, wobei jeder Teilnehmer eine gute Kondition und Erfahrung auf technischen Abschnitten im Gelände haben sollte.

Gestartet wird um 10.00 Uhr am Schützenhaus in Miltenberg. Es werden zwei Strecken angeboten: für die Leistungsstärkeren mit 38 Kilometern bei 950 Höhenmetern, für die etwas Entspannteren mit 34 Kilometern bei 800 Höhenmetern. Für eine Verpflegung zwischendurch wird gesorgt. Die Routen sind nicht ausgeschildert, sondern werden mit Guides in kleinen Gruppen bewältigt. Eine Startgebühr wird nicht erhoben.