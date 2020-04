12.04.2020, 19:15 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Motorsport-Legende Stirling Moss stirbt mit 90 Jahren

Der "Champion ohne Krone" ist tot: Die britische Motorsport-Legende Sir Stirling Moss ist am Ostersonntag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in London verstorben.