Motorsport-Ikone Niki Lauda wird 70

Der Österreicher war einer der besten Fahrer der 1970er- und 1980er-Jahre. Drei Mal - 1975, 1977 und 1984 - sicherte sich Lauda den Weltmeistertitel in der Formel 1. Zuletzt musste man sich um ihn sorgen, denn nach einer Lungentransplantation im vergangenen August, die ihn zweimal ins Krankenhaus zwang, lag Lauda längere Zeit auf der Intensivstation. Doch auch das hat er überstanden. Nun will er möglichst schnell zurück an die Rennstrecken dieser Welt. "Wenn schlimme Dinge passieren, dann musst du dir neue Ziele setzen", sagt er.

Der Weg in den Motorsport war für ihn alles andere als einfach: Der gebürtige Wiener, dessen Vater und Großvater Industrielle waren, hatte sich wegen seiner Motorsport-Ambitionen mit seiner Familie überworfen. Dank seinem Namen gewährten ihm österreichische Banken dennoch ausreichend Kredite, so dass 1971 der Einstieg in die Formel 1 glückte. Zuvor war Lauda seit 1968 in verschiedenen anderen Klassen, unter anderem der Formel 2 und 3 gestartet.

Sein Formel-1-Debüt feierte er im August 1971 bei seinem Heim-Grandprix in Österreich für das Team March-Ford. Nach einem Intermezzo beim britischen B.R.M.-Team landete Lauda 1974 bei Ferrari. Firmengründer Enzo Ferrari war auf den jungen Österreicher aufmerksam geworden, weil der mit vermeintlich unterlegenen Autos den Ferraris das Formel-1-Leben schwer machte. Lauda feierte in seiner ersten Saison beim Großen Preis von Spanien den ersten seiner insgesamt 25 Formel-1-Siege, schon in der zweiten Saison 1975 krönte er sich erstmals zum Weltmeister.