16.11.2019, 11:39 Uhr

Motorsport: Flörsch bei Comeback in Macao chancenlos

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat beim Comeback in Macao ein Jahr nach ihrem schweren Unfall an gleicher Stelle wohl keine Chance auf eine Top-Platzierung. Die 18-Jährige musste sich im Qualifikationsrennen am Samstag mit Rang 21 begnügen.