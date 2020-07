Motorradzirkus startet wieder nach mehr als vier Monaten Pause

An Motorradrennen war lange nicht zu denken. Aber nach mehr als vier Monaten Pause geht es nun an diesem Wochenende im spanischen Jerez in Andalusien weiter mit dem Rennzirkus. Der WM-Kalender musste komplett neu erstellt und von den geplanten 20 auf 13 Rennen gekürzt werden. Das letzte Rennen ist vorerst am 15. November in Valencia geplant. Offen ist noch, ob im November oder Dezember trotz Corona noch Rennen in Übersee hinzukommen.

Hohe Sicherheitsauflagen

Damit die Saison überhaupt fortgesetzt werden kann, müssen alle 1.200 Personen im Fahrerlager ein strenges COVID-19-Protokoll befolgen. Aus Sicherheitsgründen wurde schon das Personal reduziert. Weil aber hinter für Zuschauer verschlossenen Türen vier Klassen (MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE) fahren, ist die Zahl des beteiligten Kreises trotzdem enorm groß. Deshalb gilt die Aufforderung, immer einen Gesichtsschutz zu tragen. Bei fast 40 Grad eine echte Herausforderung.

Für das Comeback nehmen die Teams Abstandregeln, Coronatests und Isolation gern in Kauf. Auch, dass die Mitarbeiter im Team einem Fahrer fest zugeordnet werden müssen. So ist es etwa verboten, Mechaniker innerhalb des Rennstalls zu tauschen. Es gibt lauter feste Crews.

Schrötter startet als letzter verbliebener Deutscher

Marcel Schrötter ist der letzte verbliebene Deutsche in der Motorrad-WM. Der 27-Jährige aus Pflugdorf in der Gemeinde Vilgertshofen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech bestreitet schon seine elfte WM-Saison. 2019 egalisierte er als Achter der Fahrerwertung sein bisher bestes Gesamtergebnis. Die Moto2 konnte im Gegensatz zur MotoGP bereits ein Rennen absolvieren: Beim Saisonauftakt in Doha Anfang März kam Schrötter als Siebter ins Ziel. Der Oberbayer hat die Zeit zu Hause genossen und sagt: "Seit ich 15 bin, war ich glaube ich nicht mehr solange am Stück zu Hause - nicht einmal in der Winterpause." Gleichzeitig freut er sich auf den Re-Start: "Jeder will Rennen fahren."

"Ich bin froh, dass wir überhaupt fahren dürfen. Wir machen hier unseren Job und müssen uns an alles halten. Auch, wenn’s eine anstrengende Zeit wird." Marcel Schrötter

"Mulmiges Gefühl" trotz Vorfreude

Ganz ohne Sorgen läuft der Kalex-Pilot aber nicht durch den Paddock: "Ein mulmiges Gefühl bleibt. Mancherorts verschlechtert sich die Corona-Situation wieder und daher werden Einschränkungen wieder verschärft. Auch Spanien ist davon betroffen."

Schrötter war schon in der vergangenen Woche nach Barcelona gereist. Er erwartet eine Art Kaltstart: "Es geht direkt von 0 auf 100 und mit Vollgas los. Man muss erst einmal wieder reinkommen und seinen Rhythmus finden." Auf einen guten ersten Testtag am Mittwoch folgten weitere starke Trainingsrunden am Freitag. Am Samstagnachmittag geht es in der Qualifikation um die Startposition für das Rennen, das am Sonntagmittag stattfindet.

Startverbot für Bradl

Stefan Bradl aus Zahling in Schwaben ist weiter Honda-Testfahrer, darf wegen der Corona-Regeln 2020 aber keine Gaststarts absolvieren.