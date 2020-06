Motorrad-WM: Saison soll im Juli fortgesetzt werden

Insgesamt sind mindestens 13 Rennen vorgesehen, hinzu kommen "möglicherweise vier weitere". Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring war bereits zuvor ersatzlos gestrichen worden. "Wir müssen die Saison bis zum 13. Dezember beenden, das ist die Vereinbarung mit den Herstellern und den Teams", teilte Carmelo Ezpeleta, Chef des Veranstalters Dorna, mit. "Daher müssen wir entscheiden, wie viele Rennen wir außerhalb Europas noch haben werden", so Ezpeleta. "Um die Überseerennen stattfinden zu lassen, ist es notwendig, dass Zuschauer zugelassen werden. Also müssen wir die Entwicklung in den Austragungsländern abwarten."

Die ersten beiden Läufe nach der Wiederaufnahme finden nun in Jerez statt, danach geht es in Tschechien weiter. Auf der Strecke im österreichischen Spielberg stehen ebenso zwei Rennen auf dem Programm wie in Misano/Italien, in Aragon und in Valencia (beide Spanien). Die möglichen Überseerennen in den USA, Argentinien, Thailand und Malaysia sollen bis zum 31. Juli terminiert werden. Ob die Rennen mit oder ohne Zuschauer stattfinden, hängt von der jeweiligen Situation in den Austragungsländern ab. Bislang sind lediglich die Moto2 und die Moto3 Anfang März in Katar gefahren, die MotoGP bislang noch nicht.

Der WM-Kalender im Überblick

19. Juli: Großer Preis von Spanien in Jerez

26. Juli: Großer Preis von Andalusien in Jerez

09. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

23. August: Großer Preis der Steiermark in Spielberg

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

20. September: Großer Preis der Emilia Romagna in Misano

27. September: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

11. Oktober: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

18. Oktober: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

25. Oktober: Großer Preis von Teruel in Alcaniz

8. November: Großer Preis von Europa in Valencia

15. November: Großer Preis von Valencia

Noch offen: