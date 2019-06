Motorrad-Pilot Dennis Lippert erliegt Verletzungen

Der 23-Jährige Yamaha-Pilot aus Bayern wurde von einem Konkurrenten im Kopfbereich überrollt und musste nach Aussagen von Augenzeugen an der Strecke reanimiert werden. Das Rennen wurde nach dem Sturz abgebrochen und später neu gestartet. Nach der Erstversorgung an der Strecke war der schwer verletzte Motorradpilot per Helikopter in die Universitätsklinik Magdeburg gebracht worden. Die Ärzte konnten Lippert, in Brunnthal bei München geboren, nicht mehr retten. Nach Angaben der IDM starb Lippert am Dienstag. "Wir werden Dich immer als Champion in unseren Herzen tragen", teilte Lipperts Team Ravenol Endurance Motorsport über die Sozialen Netzwerke mit: "Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und Angehörigen. Ruhe in Frieden."

Vielversprechendes Talent verloren

In diesem Jahr hatte der Nachwuchsfahrer seine zweite Saison in der IDM absolviert. Er galt als vielversprechendes Talent. In der Saison 2016 gewann er den Hafeneger-Cup und fuhr 2017 im Yamaha-R6-Cup auf Platz neun. Bereits in seiner IDM-Debütsaison hatte Lippert den Sprung aufs Podium geschafft.