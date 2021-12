Sascha Mölders ist vieles bei den Löwen. Er ist der Alpha-Löwe, der Torjäger, der Kapitän und die Kultfigur in Personalunion und er ist im Moment auch der Mann, der für die Probleme der Münchner Löwen steht.

Bei der 0:5-Niederlage gegen Magdeburg hat er als Kapitän keine Verantwortung übernommen und wollte nicht zum Elfmeter angetreten. Dazu soll er für schlechte Stimmung in der Mannschaft gesorgt und eine Rolle als Einwechselspieler verweigert haben.

Deshalb haben die Verantwortlichen den Kapitän erstmal aus der Mannschaft genommen. Aber auch Günther Gorenzel, der sportliche Leiter der Löwen, und Trainer Michael Köllner stehen in der Kritik.

Die Frage der Woche:

Das große Mölders-Beben bei den Löwen: Was läuft schief beim TSV 1860 München?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 11. Dezember, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.