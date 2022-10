Modernisierer im Eiskanal - Josef Fendt wird 75

Der Berchtesgadener Josef Fendt hat fast sein ganzes Leben dem Rennrodeln gewidmet und die Sportart nachhaltig geprägt. Neben den beiden WM-Titeln 1970 und 1974 war die olympische Silbermedaille von Innsbruck 1976 sein größter Erfolg.

Mit "Eierhelm" und Spoilern zu Olympia-Silber

Die DDR-Rodler schienen damals übermächtig für das BRD-Team um Fendt, es musste also Innovatives für die Aerodynamik her. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm entwickelte daher für die BRD-Rodler, alles war geheim - und in Innsbruck ging Fendt dann mit einem gelben "Eierhelm" und Spoilern am Schlitten an den Start.

Testfahrten um vier Uhr nachts am Königssee

"Wir haben Testfahrten am Königssee gemacht und da bin ich nachts um vier Uhr gefahren, damit niemand ein Foto von diesem Helm machen konnte", sagte Fendt in der Sportschau-Doku "Rodelnation Deutschland - Erfolge wie am Fließband". "Ich bin heute noch erstaunt, dass nichts an die Öffentlichkeit kam."

Er brach die Dominanz, wurde immerhin Zweiter hinter DDR-Rodler Dettlef Günther. Dem Weltverband allerdings ging das zu weit, die Regeln wurden danach verschärft, der Helm verboten. Zu sehen ist er momentan und noch bis Januar 2023 im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg.