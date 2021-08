Modernes Krafttraining: Positive Effekte in jedem Lebensalter

Was bewirkt Krafttraining?

Muskeln, Sehnen und Bänder werden gestärkt, der Halteapparat stabilisiert und die Bandscheiben entlastet. Krafttraining ist gut für die Knochen und wirkt deswegen Osteoporose entgegen. Dadurch verringert sich die Sturzgefahr im Alter.

Außerdem hilft Kraftsport beim Abnehmen: Zum einen wird Fett ab- und Muskelmasse aufgebaut. Zum anderen verbrauchen Muskeln Energie – beim Training, aber auch nach dem Sport in der Ruhe. Je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr Kalorien werden umgesetzt. Experten schätzen, dass pro Kilo Muskelmasse, 50 Kalorien mehr verbrannt werden pro Tag.

Für wen ist Kratfttraining geeignet?

Sportler jeden Alters profitieren unmittelbar von einem regelmäßigen Krafttraining in ihrem Alltag. Bereits Kinder und Jugendliche haben Spaß am Krafttraining und können unter Aufsicht trainieren. Im Alter hilft das Training, den Muskelschwund zu reduzieren.

"Krafttraining macht in jedem Alter Sinn: Bereits Kinder und Jugendliche sollten damit anfangen. Besonders ab dem 60. Lebensjahr gewinnt Krafttraining an Bedeutung, weil die Muskulatur stark zurückgeht. Forschungen haben gezeigt, dass wenn man Krafttraining mit über 90-Jährigen macht, dass sie noch große Anpassungseffekte haben." Professor Hennig Wackerhage, Sportbiologe an der TU München

Wie sollte man trainieren?

Anfänger brauchen Unterstützung, um verletzungsfrei zu trainieren – egal, ob an Geräten oder beim freien Training mit dem eigenen Körpergewicht. Darum ist eine Einweisung durch einen Trainier im Fitnessstudio sinnvoll, der mit dem Sportler die Übungen durchgeht und diese gegebenenfalls korrigiert. Krafttraining sollte man zweimal in der Woche einplanen und dabei jeweils die wichtigsten Muskelgruppen - also Beine, Arme und Rumpf - stärken.

"Man muss unbedingt aufpassen, dass man zu Anfang die Sache langsam angeht, gerade wenn man ins Fitnessstudio geht. Wenn man bei der ersten Trainingseinheit zu viel trainiert, dann kommt der Muskelkater garantiert. Deshalb sollte man ganz langsam aufbauen." Professor Hennig Wackerhage