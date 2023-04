Moderner Fünfkampf: Erstmals Obstacle Racing statt Springreiten

Am Wochenende finden beim TSV Katzwang in Nürnberg die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U19 im Modernen Fünfkampf statt. Zum ersten Mal überhaupt in Deutschland wird die fünfte Disziplin im Format "Obstacle Racing" durchgeführt.

Reiten stand seit 2021 in der Kritik

Hierbei müssen die Athletinnen und Athleten künstliche Hindernisse überspringen und sich an Gerüsten entlanghangeln. Moderner Fünfkampf ist eine Vielseitigkeits-Sportart, die bisher aus den Disziplinen Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlauf bestand.

Seit einem Skandal bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio stand das Reiten im Modernen Fünfkampf jedoch scharf in der Kritik. Verschiedene alternative Disziplinen waren ausprobiert worden: Das sorgte im Kreis der Sportler auch für Unmut.

Neue Disziplin feiert Deutschlandpremiere

Der Weltverband UIPM entschied sich deshalb im vergangenen November dazu, das Reiten abzuschaffen und durch eine neue Disziplin zu ersetzen. Auch der Verbandsvorsitzende Klaus Schormann wird am Sonntag in Nürnberg vor Ort sein, wenn die neue Disziplin ihre Deutschlandpremiere feiert. Ab dem Jahr 2028 soll das "Obstacle Racing" dann auch bei den Olympischen Spielen Teil des Modernen Fünfkampfs sein.