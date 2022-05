Moderner Fünfkampf: Disziplinensuche sorgt für Unmut

Sportler fühlen sich nicht repräsentiert

Aus dem Kreis der Sportler kommt allerdings heftiger Widerspruch. Die Interessenvertretung Pentathlon United fordert ein Eingreifen des IOC, die Exekutive des Weltverbandes ignoriere die Mehrheitsmeinung der Athleten. Diese hätten sich unter anderem in einer Umfrage von Pentathlon United für den Erhalt einer Disziplin aus dem Reitsport ausgesprochen.

"Es wird deutlich, dass die UIPM ihre Athleten weder repräsentiert noch auf sie hört", hieß es in einem Brief an das IOC, aus dem der Branchendienst insidethegames zitiert. Damit verstoße der Weltverband gegen die Olympische Charta.

Die UIPM bezeichnete die ausgewählte Hindernis-Disziplin indes als "kompatibel mit der DNA des Modernen Fünfkampfes". Zudem sei mit ihr eine Reduzierung der Kosten möglich, der Zugang zur Sportart werde vereinfacht, die Popularität für alle Altersgruppen sei gewährleistet. Auch sei eine nachhaltige Durchführung möglich. Bei der Auswahl habe man die Voraussetzungen für eine Aufnahme ins Programm der Sommerspiele 2028 in Los Angeles im Blick gehabt.