Mlady Cousins aus Stein holen sich Radball-WM-Titel

Bernd und Gerhard Mlady haben bei der Radball-Weltmeisterschaft in Stuttgart am Sonntag (31.10.21) den Titel geholt. Die beiden Cousins aus Stein im Landkreis Fürth besiegten im Finale die Schweiz, teilt der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit.

Schweiz als schwierige Herausforderung gemeistert

Nach ihren Siegen in Vorrunde und Halbfinale galten die beiden als die Top-Favoriten auf den Titel. Einzig gegen den späteren Finalgegner Schweiz ließen sie laut BDR Punkte in der Vorrunde liegen. Und auch zur Halbzeit stand es im Finale 2:2 Unentschieden. In der zweiten Hälfte "drehten die Franken weiter auf", so der BDR, und entschieden die Partie letztlich klar mit 5:2 für sich.

"Realisiert habe ich das noch nicht, das kommt erst in den nächsten Stunden", sagte Gerhard Mlady nach dem Sieg. Das Duo holte sich damit nach 2017 bereits den zweiten WM-Titel.

Tolle WM für fränkische Radsportler

Bei der WM in Stuttgart gingen auch die Titel im Einer-Kunstradfahren nach Franken: Milena Slupina aus Roth gewann nach 2017 und 2019 ihren dritten Weltmeistertitel und Lukas Kohl aus dem oberfränkischen Kirchehrenbach (Lkr. Forchheim) holte sich gar den fünften Titel in Schwaben ab. (2016, 17, 18, 19 und 21).