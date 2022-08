Mixed-Triathlon: Nürnberger Henseleit im Silber-Quartett

Die deutsche Team-Staffel um Laura Lindemann hat bei der Triathlon-EM in München die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Nach jeweils 300 Meter Schwimmen, 7,2 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen im Münchner Olympiapark mussten sich Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Potsdam), Simon Henseleit (Tri-Team Schongau) und Lindemann (Potsdam) lediglich Frankreich geschlagen geben. Die Schweiz wurde Dritter.

Spannende Aufholjagd des deutschen Quartetts

Auf Position sieben absolvierte Starter Wernz seinen Triathlon, dann folgte die Aufholjagd von Nina Eims. Die Potsdamerin, die im Einzel den starken vierten Platz belegt hatte, arbeitete sich bei 30 Grad Außentemperatur bis auf den dritten Platz vor und schaffte damit eine gute Ausgangslage für die zweite Rennhälfte. "Ich habe immer fest dran geglaubt, dass ich aufholen kann, denn egal wie die Ausgangslage ist, ich versuche, positiv zu bleiben, das hat ja auch ganz gut geklappt.", sagte Ems am ARD-Mikrofon.

"Mega" Erlebnis für Henseleit

Henseleit arbeitete sich sogar auf Rang zwei vor, ein "mega" Erlebnis für den Nürnberger der für Schongau startet: "Es war fast schon zu laut, aber richtig geil." Dann sah er zu, wie Lindemann auf dem Rad erst cool die Kräfte schonte und im abschließenden Lauf dann eiskalt die Schweizerin Julie Derron distanzierte. "Wir waren relativ zuversichtlich, dass es Platz zwei wird", so Henseleit.

Zwei Medaillen für Triathleten

Damit beendete die Deutsche Triathlon Union (DTU) die Titelkämpfe in der bayrischen Landeshauptstadt mit zwei Medaillen. Am Freitag hatte Lindemann mit Silber für einen erfolgreichen Auftakt gesorgt. Bei den Männern fuhr Jonas Schomburg (Hannover) am Samstag als Siebter das beste DTU-Ergebnis ein.