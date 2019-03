WM-Silber: Starker Auftakt der Mixed-Staffel um Vanessa Hinz

Startläuferin Vanessa Hinz ging mit der Spitzengruppe ins Rennen. Im ersten Schießen lieferte die 25-Jährige perfekt, dann kassierte sie allerdings zwei Fehler und musste nachladen. Zudem tat sie sich im Neuschnee auf der Strecke schwer: "Es war viel zäher und langsamer zu laufen", sagte Hinz mit Blick auf die Bedingungen am Vortag.

Herrmann zündet den Turbo

An Position sechs übergab die Oberbayerin mit 29,8 Sekunden Rückstand auf die Führenden Italiener an Denise Herrmann. Die Sächsin schoss zwar schnell, brauchte aber drei Nachlader. Ich "hatte wieder Bombenmaterial unter den Füßen", sagte Herrmann, die für die erkrankte Laura Dahlmeier ins Team gerückt war.

Auf der Strecke hatte die 30-Jährige in der letzten Runde aufs Tempo gedrückt und Arnd Peiffer mit 0,9 Sekunden Vorsprung auf Norwegen mit Topstar Johannes Thingnes Bö ins Rennen geschickt. Peiffer verpasste wie Bö zwei Scheiben, blieb aber am schnellen Norweger dran. 15,4 Sekunden Rückstand hatte er beim Wechsel auf Schlussläufer Benedikt Doll. Der Schwarzwälder nahm die Verfolgung von Vetle Sjaastad Christiansen auf. Doll holte auf und räumte wie der Norweger beim ersten Schießen alles ab. Der Rückstand war geschrumpft, doch Doll musste zwei Mal nachladen, Christiansen blieb fehlerfrei. DAs konnte Doll nicht mehr aufholen. Das DSV-Quartett musste sich Norwegen mit gerade Mal 13,1 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an das Quartett aus Italien (+1:09,6 Minuten).