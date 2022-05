UEFA-Cup: Vor 26 Jahren gewannen die Bayern den "Verlierercup"

Eintracht Frankfurt will im Endspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers an längst verblasste Erfolge deutscher Vereine in diesem Wettbewerb anknüpfen. Vor der Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Radio-Livereportage im Livecenter) in Sevilla werfen wir einen Blick zurück in die Fußball-Geschichte.

Die deutschen UEFA-Pokalsieger hießen bislang Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München und FC Schalke 04.

Dass der FC Bayern den UEFA-Cup in der Saison 1995/96 gewann, war die Folge einer ungewohnten Schwächeperiode. Den Europapokal der Landesmeister (heute: Champions League) hatte man verpasst. Platz sechs in der Bundesliga unter Giovanni Trapattoni reichte nur zur Teilnahme am "Cup der Verlierer", wie Franz Beckenbauer schon mal lästerte.