Mittenwalderin Annika Morgan schreibt Snowboard-Geschichte

Vor dem letzten Sprung war Morgan nur Achte

Vor dem dritten Final-Run war Morgan nur Achte und damit Letzte, setzte dann aber ein echtes Ausrufezeichen in den Schnee: Sie stand einen "Backside 1080", den sie in der Qualifikation erstmals überhaupt in einem Wettbewerb hervorgeholt hatte - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Sie überdrehte den Sprung bei der Landung minimal.

Aber es reichte dennoch fürs Stockerl. Dabei nahm das Finale für Morgan, schon Drittbeste der Quali, einen denkbar schlechten Anfang. Im ersten Run stürzte sie und erhielt keine Wertung.

So stand sie im zweiten Durchgang unter Druck, werden für die Gesamtwertung doch die beiden besten Läufe gezählt. Morgan, die bereits für Olympia qualifiziert ist, stand aber ihren "Cab Double Cork 900", also zweieinhalb Drehungen, rückwärts angefahren.