Mittelmaß statt Meisterschaft: Der Fall von Brose Bamberg

75:102 – die Anzeigetafel der Bamberger Brose Arena zeichnet am Donnerstagabend ein deutliches Bild. Gegen den Tabellenführer aus Bonn waren die Bamberger in eigener Halle chancenlos. Zum ersten Mal seit der Saison 2000/2001 müssen die Oberfranken die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) vom Sofa aus verfolgen. Damit setzt sich der sportliche Niedergang des Klubs weiter fort.

Brose Bamberg: Neun Meistertitel in 13 Jahren

Neun Meisterschaften und fünf Pokalsiege errangen die Bamberger Basketballer in den Jahren 2005 bis 2019. Auch international spielte Bamberg viele Jahre auf hohem Niveau – drei Mal gelang dabei sogar der Sprung unter die 16 besten Teams Europas.

Besonders in den Jahren 2010, 2011 und 2012 gab es im deutschen Basketball an den Oberfranken kein Vorbeikommen. Das Brose-Team holte drei Meisterschaften und drei Pokalsiege in Serie. In der Saison 2010/2011 mussten die Bamberger in den 34 Partien der Hauptrunde nur zwei Niederlagen hinnehmen. Auch in den Playoffs zeigten sich die Oberfranken häufig dominant: In der Spielzeit 2015/16 besiegte das Team, das damals von Andrea Trinchieri trainiert wurde, Würzburg, Bayern München und Ulm nach je drei Spielen – ohne auch nur eine der Partien verloren zu haben.

Trauer und Trainerwechsel: Der Abstieg ins Mittelmaß

Das Aus von Coach Trinchieri leitete den langsamen Abstieg ein. Hatten zuvor Dirk Bauermann, Chris Fleming und Andrea Trinchieri jeweils über Jahre hinweg erfolgreich in Bamberg gearbeitet, saß in den folgenden Jahren kein Coach fest auf dem Trainerstuhl der Brose Arena. Von Luca Banchi über Ainars Bagatskis und Roel Moors hin zu Johan Roijakkers – niemand konnte die sportliche Talfahrts des Vereins, der ab der Saison 2018 mit kleinerem Budget ins Rennen ging, stoppen.

Gab es anfangs noch Erfolge wie den Pokalsieg 2019 oder den Einzug in das Final Four Turnier der Basketball Champions League im belgischen Antwerpen im selben Jahr, gab es für die Fans in "Freak City" im Laufe der Jahre immer weniger Grund zum Feiern. Mit "jungen, hungrigen Spielern" wollte Bamberg weiter oben mitspielen, doch in der Tabelle rutschte man Jahr für Jahr immer weiter ab: Umbruch für Umbruch. Anfang der Saison 2022/23 sah sich Bambergs Trainer Oren Amiel nach einer peinlichen Niederlage im FIBA Europe Cup genötigt, sich bei den Fans für die Leistung seines Teams zu entschuldigen.

Alleingesellschafter zieht sich zurück, Playoffs verpasst

Nachdem Bamberg in den vergangenen beiden Spielzeiten die Playoffs am Ende jeweils noch als Achter erreichen konnte, steht in der Saison 2022/23 nun bereits nach dem vorletzten Spieltag fest, dass die Oberfranken die Endrunde verpassen. Das Team konnte nur zwei der vergangenen zehn Spiele gewinnen und steht in der Tabelle auf Platz zwölf – hinter Teams wie Würzburg, Heidelberg, Rostock oder Chemnitz. Highlights gab es zeitweise neben dem Spielfeld: Zur 50-jährigen Jubiläumsfeier des Bundesligaaufstiegs wurden die Spieler von damals gewürdigt. Auf den Rängen gab es eine beeindruckende Choreographie der Fans.

Zum Ende der laufenden Saison wird zudem der Autozulieferer Brose seine Rolle als Alleingesellschafter des Vereins aufgeben. Sämtliche Anteile der Bamberger Basketball GmbH sollen für den symbolischen Preis von einem Euro abgegeben werden. Wie finanzstark der Verein in den kommenden Jahren aufgestellt sein wird, ist folglich nicht abzusehen.

Lizenz für neue Saison mit "auflösenden Bedingungen"

Die Lizenz für die neue Saison hat Brose Bamberg nur mit "auflösenden Bedingungen" erhalten. Sollte der Verein die – der Öffentlichkeit nicht näher bekannten – Bedingungen bis zu einem Stichtag nicht erfüllen, würde ihm die Lizenz für die Bundesliga entzogen.

Für die anderen beiden fränkischen BBL-Teams ist die Lage nicht besser. Auch für die Würzburg Baskets gelten beim Thema Lizenz "auflösende Bedingungen". Seit Donnerstagabend ist ebenfalls klar, dass die Unterfranken die Playoffs verpasst haben.

Das zweite oberfränkische Team, Medi Bayreuth, steht in der Tabelle noch schlechter da. Als Schlusslicht ist das Team bereits sicher abgestiegen. Die Bayreuther spielen im kommenden Jahr in der ProA.