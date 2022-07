Mittelfußbruch: Augsburg muss ohne Dorsch in die Saison starten

Der FC Augsburg hat bei der Generalprobe vor dem Pflichtspielstart eine knappe 2:3-Niederlage gegen den Europa-League-Teilnehmer FC Stade Rennes hinnehmen müssen. Vor 6.500 Zuschauern in der Augsburger Arena zeigten die Fuggerstädter offensiv einige gute Ansätze – die Fehler in der Defensive nutzten die Gäste jedoch eiskalt aus.

Beim torreichen Test über viermal 30 Minuten musste Trainer Enrico Maaßen allerdings Mittelfeldregisseur Niklas Dorsch verletzungsbedingt auswechseln. Die bittere Diagnose kam nach dem Spiel: Der 24-Jährige erlitt einen Anbruch des Mittelfußknochens im linken Fuß und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus.

"Wermutstropfen" für Maaßen

Für den Coach ist die Verletzung von Dorsch ein weiterer "Wermutstropfen" in der Saisonvorbereitung. "Die Spieler schwinden", stellte Maaßen nach der Kraftprobe fest. Denn Dorsch ist der Nächste in der Reihe von Verletzten um Reece Oxford (Knie) und Ruben Vargas (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel). Beide befinden sich im Aufbautraining und nahmen in den Tests nur die Zuschauerrolle ein.

Konsequenter verteidigen, Chancen nutzen

Die Personalmängel sind allerdings nicht die einzigen Baustellen, mit denen sich der FCA kurz vor der neuen Spielzeit beschäftigen muss. "Wir müssen konsequenter verteidigen und klarer Fußballspielen. Wir müssen unsere vielen Chancen nutzen", forderte Maaßen nach der dürftigen Generalprobe und "einem Haufen an Möglichkeiten". Die Abstimmungsprobleme in der Abwehr ließen den Coach ebenfalls grübeln.

Trotz Abstimmungsproblemen ist Daniel Caligiuri zuversichtlich, dass der FCA am 6. August den Bundesliga-Auftakt gegen Freiburg meistern kann: "Klar kann's reichen. Zu Hause sind wir schwer zu bezwingen", argumentierte der Mittelfeldspieler. Jeder ziehe voll mit. "Wir müssen einfach effektiver unsere Chancen nutzen", stimmte der Routinier seinem Trainer zu.

Saisonstart mit DFB-Pokalspiel

Der FC Augsburg startet am kommenden Sonntag mit dem DFB-Pokalspiel bei BW Lohne in die neue Saison. Sechs Tage später empfängt die Mannschaft des neuen Trainers Enrico Maaßen zum Bundesliga-Auftakt den SC Freiburg.