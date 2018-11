Mittelfeldspieler Petrak verlängert beim 1. FC Nürnberg

Der 26 Jahre alte Tscheche war im Januar 2014 von Slavia Prag zum Club gekommen. Ondrej Petrak absolvierte bislang 20 Bundesliga- und 93 Zweitligaspiele für den FCN. Sportvorstand Andreas Bornemann zeigte sich zufrieden mit der vorzeitigen Verlängerung des Mittelfeldspielers.

Vom Club ins tschechische Nationalteam

"Er ist mittlerweile nicht nur unser dienstältester Profi, sondern längst auch eine zuverlässige und wichtige Stütze unserer Mannschaft", so Bornemann. So habe Petrak auch maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Saison gehabt. Seine Leistungen beim Club brachten dem 26-Jährigen auch eine Nominierung für die tschechische Nationalmannschaft.

Aufstieg soll nicht letzter Erfolg sein

Petrak hat sich beim 1. FC Nürnberg offensichtlich eingelebt, sieht sich aber noch lange nicht am Ziel seiner Träume mit dem Club: "Ich fühle mich in Nürnberg richtig wohl und habe mich beim Club in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Der Aufstieg in die Bundesliga war super, soll aber nicht der letzte Erfolg sein, den wir hier gemeinsam gefeiert haben», sagte er.