Mittelfeldspieler Gravenberch wechselt von Ajax zu Bayern

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte den Wechsel ja schon am Wochenende bestätigt ("Ja, er hat unterschrieben") und jetzt kam auch die offizielle Bestätigung des Vereins: Der FC Bayern München und Ajax Amsterdam haben sich auf einen Wechsel des niederländischen Nationalspielers Ryan Gravenberch geeinigt.

Der 20-Jährige bekommt in München einen Vertrag bis 2027 und soll den deutschen Fußball-Rekordmeister eine feste Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt werden.

Vater Gravenberch leakt Sohn im Bayern-Trikot

Für Irritationen sorgte der Vater des Niederländers. Am Montag postete Vater Ryan Gravenberch senior Fotos von seinem Sohn, die ihm bei der Vertragsunterschrift und im Bayern-Trikot zeigten - noch bevor der Rekordmeister den Deal öffentlich machte.