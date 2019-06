Mittelfeldplätze der DFB-Frauen hart umkämpft

Viertelfinalgegner wird noch ermittelt

Anstatt den Konkurrenzdruck unnötig weiter zu befeuern, gab die Bundestrainerin ihrem Team am Dienstag komplett frei. Stören dabei könnten höchstens die quakenden Frösche in den umliegenden Seen. "Ich schlafe deswegen mit Ohropax, da wir bei der Wärme nachts das Fenster offen lassen", klagte Leupolz. Oberdorf will sich hingegen auch von so etwas nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Die gehören ja zur Familie", sagte der Youngster. Am Mittwoch sollten die Frauen auf dem Trainingsplatz auf jeden Fall wieder ausgeschlafen sein, dann geht es weiter mit dem Kampf um die Plätze für das Viertelfinale am Samstag (18.30 Uhr). Der Gegner wird zwischen Schweden und Kanada noch ermittelt (21.00 Uhr).