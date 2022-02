Mitchell mit Knochenbruch: Nächster Verletzter bei Brose Bamberg

Brose Bamberg muss mehrere Wochen auf Center Akil Mitchell verzichten. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 29-Jährige im Training einen Bruch eines Fußwurzelknochens zugezogen.

Mitchell ist Bambergs dritter Langzeitverletzter

Der US-Amerikaner ist damit nach Patrick Heckmann (Fuß-Operation) und Kenneth Ogbe (Mittelhandanbruch) der nächste Bamberger, der längerfristig ausfällt. Dafür hat Aufbauspieler Dominic Lockhart einen Sehnenriss im kleinen Finger der linken Hand auskuriert und steht dem Team wieder zur Verfügung.

Brose Bamberg spielt am 20. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) zur Stunde gegen den Tabellenletzten Würzburg. Mit einem Sieg in Unterfranken könnten die Bamberger den Anschluss an die Play-off-Plätze halten.

Mit dpa-Material