Mit welchem Torjäger soll der FC Bayern in die Zukunft gehen?

Robert Lewandowski, der beste Spieler der Welt, ist die Gegenwart beim deutschen Meister, aber ist er auch die Zukunft? Immerhin ist er schon 33 Jahre alt und liebäugelt immer wieder mit einem Wechsel.

Der Vertrag von Weltfußballer Robert Lewandowski läuft 2023 in München aus. Wenn es keine Einigung gibt, könnte Bayern zum letzten Mal in diesem Sommer Ablöse für den Jahrhundert-Stürmer kassieren – und er selbst mit 33 Jahren noch mal langfristig bei einem anderen Top-Klub unterschreiben.

Erling Haaland hat zwar im Gegensatz zu Lewandowski noch nichts gewonnen – aber eine Quote von 78 Toren in 77 Spielen spricht für sich. Dazu kommt, dass der Norweger erst 21 Jahre alt ist aber schon jetzt sind die Topklubs in Europa so ziemlich alle hinter ihm her.

Frage der Woche: Mit wem soll der FC Bayern in die Zukunft gehen?

Lewandowski oder Haaland: Mit wem soll der FC Bayern in die Zukunft gehen? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 22. Januar, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.