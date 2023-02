Mit Turbo-Skijägerin Herrmann-Wick und Nachwuchspotenzial zur WM

Für die Biathleten steht mit der WM vom 8. bis 19. Februar dieses Mal in der Biathlon-Hochburg Oberhof der alljährliche Saison-Höhepunkt an. Auch ohne die bislang stets gesetzten bayerischen Spitzenkräfte Franziska Preuß und Vanessa Hinz ist das Frauen-Sextett um Lokalmatadorin Denise Herrmann-Wick für die Jagd auf Edelmetall gut aufgestellt. Der erste Titel seit 2019 erscheint auch dank der Einzel-Olympiasiegerin möglich. In der Staffel könnte es im Frauen- und Männer-Quartett eine Medaille geben.

Die Krönung wäre der WM-Titel in Oberhof

Herrmann-Wick, die mittlerweile im bayerischen Ruhpolding ihr Nest gebaut hat, will ihrer Karriere auf der anspruchsvollen Strecke am Rennsteig die WM-Krone aufsetzen. Dort ist die gebürtige Sächsin zum Biathlon-Ass herangereift.

Ordentlich Selbstvertrauen hat die 31-Jährige im eng besetzten Spitzenfeld mit zwei Saisonerfolgen getankt. Den WM-Feinschliff holte sie sich mit Ehemann Thomas Wick noch auf der Seiser Alm. Wenn es am Schießstand passt, kann Hermann-Wick in der Loipe ihren berüchtigten Turbo zünden und Edelmetall einfahren.

Die junge Garde steht bereit

Während für Herrmann-Wick langsam das Karriere-Ende näher rückt, erfüllt sich für Hanna Kebinger mit dem ersten WM-Start nach eigenen Angaben ein "Kindheitstraum". In Oberhof kann die Oberbayerin ihren aufgehenden Stern am Biathlonhimmel weiter zum Leuchten bringen. Die 25-Jährige hatte bei der WM-Generalprobe in Antholz mit der halben Norm als Zehnte der Verfolgung und starke Schlussläuferin in der jungen Staffel aufhorchen lassen und es auch ohne komplette WM-Norm noch ins Team geschafft.

Preuß beendet Saison - Kebinger rückt nach

Die Garmisch-Partenkirchnerin rückte für Preuß ins Aufgebot. Die ehemalige Staffelweltmeisterin hatte zwar die interne Qualifikationsvorgabe erfüllt, aufgrund ihrer anhaltenden gesundheitlichen Probleme aber ihr vorzeitiges Saisonende verkündet. Auch Vanessa Hinz schaffte es nach einer durchwachsenen Saison nicht in den Kader.

Dafür können die Nachwuchskräfte Sophia Schneider (Traunstein), Anna Weidel (Kufstein), Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz ihr Potenzial zeigen.

In der Staffel stark

Bei den Männern sind die Oberbayern David Zobel, Johannes Kühn und Philipp Nawrath im sechsköpfigen Kader und hoffen auf gute Ski und genug Körner, um mit der scheinbar übermächtigen Konkurrenz aus Norwegen und Frankreich mithalten zu können.

Überraschungen sind nicht auszuschließen! Mit der Staffel um Ex-Weltmeister Benedikt Doll haben die DSV-Skijäger bereits ihre Ambitionen auf Edelmetall angemeldet.

Im Duell mit Überflieger Norwegens Johannes Thingnes Bö kann Doll auch im Einzel ums Podest mitkämpfen, sofern er weniger daneben schießt. Roman Rees und Justus Strelow machen das ambitionierte Team perfekt.