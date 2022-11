Mit Speed durchs Trubachtal: Der Actionsport Bikejöring

Annika Falk-Claußen hat ein ungewöhnliches Hobby: Seit genau zehn Jahren betreibt sie Bikejöring. Ein Zughundesport, der ursprünglich aus Skandinavien kommt, aber mittlerweile auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Beim Bikejöring ist der Hund mit einer Zugleine am Fahrrad befestigt und zieht voran. Der Fahrer oder die Fahrerin treten mit und unterstützen den Hund per Muskelkraft.

Fliegende Ohren und ein Raketen-Start

"...uuuuund GO!" Auf Kommando startet die vierjährige Europäische Schlittehündin Nele durch. Die Ohren fliegen, die Beine ziehen kraftvoll an. Per Zugleine und Bikeantenne ist Nele am Mountainbike von Annika Falk-Claußen befestigt. Das garantiert beiden eine sichere Fahrt. Wenn Annika Falk-Claußen dann mit 30 Stundenkilometern Durchschnittsgeschwindigkeit mit ihrem Hund durch das Trubachtal jagt, ist das für sie Freiheit pur.

"Es ist einfach toll, weil ich mit dem Hund viel schneller bin als ohne – und wenn das Wetter dann auch noch so ist: kalt und Sonne, dann ist das einfach so ein Glücksgefühl.“ Annika Falk-Claußen, Bikejöring-Fahrerin

Hund langsam ans Training heranführen

Für die 37-Jährige aus Egloffstein ist Bikejöring der perfekte Sport, um den Alltag zu vergessen. Vor genau zehn Jahren hat sei das Bikejöring für sich entdeckt. Damals hatte sie eine Hündin, die auch nach langen Wandertouren nicht ausgelastet war. Für das lauffreudige Tier suchte sie eine passende Herausforderung. Und kam so zum Bikejöring. Vor vier Jahren kaufte sie sich dann die Europäische Schlittenhündin Nele und führte sie über die Jahre langsam an das Training heran.

Ihr Heimatort Egloffstein ist dabei gut geeignet. Im Trubachtal und den angrenzenden Wäldern finden sich viele Feld- und Waldwege, die sich zum Bikejöring eignen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde jagen die beiden durch die Natur. Meist in aller Früh, um sieben Uhr morgens, weil dann kaum ein Spaziergänger auf den Wegen unterwegs ist.

Training nur bei unter 15 Grad Außentemperatur

Außerdem ist es noch relativ frisch. Das ist wichtig beim Bikejöring. Denn der Hund kann bei zu warmen Temperaturen überhitzen. Eine wichtige Grundregel beim Bikejöring ist deshalb auch, dass der Sport nur bei Außentemperaturen unter 15 Grad betrieben werden darf. Das heißt Trainingszeit ist immer von Oktober bis April. Danach pausieren Fahrer und Hunde.

Bikejöring ursprünglich aus Skandinavien

Bikejöring stammt ursprünglich aus Skandinavien, wo Sport mit Schlittenhunden viele Anhänger hat. Doch auch dort gibt es in den Wintermonaten oft nicht mehr ausreichend Schnee, um dauerhaft Schlittenhundesport zu betreiben. So entstand das Bikejöring, ein Zughundesport, der auch ohne Schnee betrieben werden kann. Einer der Vorteile ist, dass das Fahrrad relativ leicht ist und der Fahrer gleichzeitig den Hund mit eigener Kraft unterstützen kann. So lässt sich Bikejöring mit nur einem Hund betreiben, im Gegensatz zum Schlittenhundesport, wo Gespanne von mehreren Tieren nötig sind.

Wichtige Regeln beim Bikejöring

Die Sportart Bikejöring ist grundsätzlich leicht zu erlernen. Wichtig ist ein Mountainbike mit Scheibenbremsen und in erster Linie natürlich der passende Hund. Denn nicht jeder Hund ist geeignet. Er sollte gesund und lauffreudig sein und mindestens 20 Kilo auf die Waage bringen. Dazu empfiehlt es sich für Einsteiger, zuerst einen Kurs zu absolvieren und eine Anleitung vom Profi wahrzunehmen.

"Es gibt mittlerweile zum Glück einige Hundeschulen, die sich auf Zughundesport spezialisiert haben und regelmäßig Einsteigerkurse anbieten. Außerdem gibt es Vereine, an die man sich wenden kann." Annika Falk-Claußen, Bikejöring-Fahrerin

Deutsche Meisterschaft im Schlittenhundesport in Schönberg

Für Annika Falk-Claußen ist Bikejöring reines Hobby. Dennoch nimmt sie immer wieder auch an Wettkämpfen teil. Nächstes großes Ziel ist die Deutsche Meisterschaft im Schlittenhundesport. Die findet am 3. und 4. Dezember in Schönberg bei Lauf an der Pegnitz statt. Da wird Annika Falk-Claußen zusammen mit ihrer Hündin Nele in der Kategorie "Bikejöring" an den Start gehen.