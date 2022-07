Mit Schnäuzer: DFB-Stürmerin Popp vor Finale zu Späßen aufgelegt

In Anspielung auf einen Satire-Tweet, sie solle als "Alexander Bopp" nun auch zur Fußball-WM der Männer fahren, sorgte die DFB-Kapitänin mit ihrer Verkleidung für große Lacher. Auch die Auflösung wurde mit viel Applaus bedacht.

Mit dem Auftritt in geheimer Männer-Mission im Winter in Katar solle es nämlich eher doch nichts werden. "Da bin ich noch in der Champions League unterwegs", erklärte Popp schmunzelnd und ergänzte: "Von daher muss Hansi Flick mir schon gute Argumente bringen."

"Wir wollen Wembley zum Schweigen bringen"

Am Sonntag (31.7., 18 Uhr in der Radio-Livereportage) wird es aber ernst: beim Showdown gegen Englands Lionesses vor fast 90.000 Fans. Im legendären Wembley-Stadion in London die Party crashen, den EM-Thron zurückerobern - und mit dem Kanzler Olaf Scholz feiern: So lautet die Mission im Endspiel der Superlative. "Wir wollen Wembley zum Schweigen bringen", lautet Popps klare Ansage.

Voss-Tecklenburg weißt auf Englands Schwachstellen hin

Noch nie hat die DFB-Auswahl ein EM-Finale verloren. Auch die Engländerinnen bekamen den Nimbus 2009 zu spüren, als sie im Endspiel in Helsinki 2:6 unterlagen. Diesmal gilt England unter Erfolgstrainerin Sarina Wiegman allerdings als leichter Favorit.

Doch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ihre Abwehrchefin Marina Hegering zur Belastungssteuerung im Training am Freitagvormittag schonen musste, hat auch Schwachstellen ausgemacht. Sie verwies auf die Halbfinal-Vorstellung der Britinnen in den "ersten 30 Minuten gegen Schweden". Die hätten "gezeigt, dass man ihnen wehtun kann".

Alexandra Popp auf dem Weg zur Torschützenkrone

Das will dann bestimmt auch wieder die Torjägerin Popp. Mit sechs Treffern hat das 31-jährige Kopfballungeheuer die Auszeichnung als EM-Torschützenkönigin im Visier, sie liegt gleichauf mit der Engländerin Beth Mead an der Spitze. Bisher spielte sie bei ihrer ersten EM als Anführerin brillant auf. Jetzt fehlt nur noch die Verwandlung des Matchballs.