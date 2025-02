Mit Sahnetor: Wolfram erlöst Löwen gegen Viktoria Köln

Maximilian Wolfram schenkte seinem Neu-Trainer Patrick Glöckner ein Sahnetor bei dessen erst zweiten Partie im Amt. In der 76. Minute drehte er mit seinem Treffer das Spiel und holte die drei Punkte gegen FC Viktoria Köln. Für den ersten Löwen-Treffer sorgte nur drei Minuten früher Patrick Hobsch (73.). Said El Mala (28.) traf für die Kölner.

"War extrem wichtig für uns", sagte Hobsch nach der Partie, "Wir haben zwar in der ersten Hälfte wieder gebraucht, aber in der zweiten Hälfte haben wir den Sieg über viel Leidenschaft und Wille erzwungen."

Dem hitzigen Ende der Partie ging eine unspektakuläre erste Hälfte voraus: Die Löwen ließen sich zunächst vom Gastgeber überrumpeln, denn bereits nach zwei Minuten musste Marco Hiller gegen Viktorias Said El Mala parieren. In der 13. Minute kam Tim Danhof zu seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause, allerdings aus einem unschönen Grund: Morris Schröter hatte sich beim Aufkommen am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose ist noch nicht bekannt.

Befreiungsschlag nach vier Niederlagen

Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gastgebern, denen das Selbstvertrauen nach fünf Siegen in Folge anzumerken war. 1860 hingegen war offensiv ideenlos und defensiv instabil. So auch in der 28. Minute. Im Konter fand Donny Bogicevic Mitspieler El Mala, der sich im Eins-gegen-eins gegen Max Reinthaler durchsetzte und dieses mal für Hiller unhaltbar abschloss. Im Anschluss zog sich das Team von Patrick Glöckner immer weiter zurück.

Die letzten zwanzig Minuten dann ein 60er-Jubelfest: Erst legte Hobsch vor. Er bekam eine Flanke von Philipp auf den Köpf und nickte den Ball zum 1:1. Wenig später dann Wolfram mit einem Sahnetor - sein Freistoß landete perfekt im Eck und führte zum Befreiungsschlag nach zuvor vier Niederlagen.