Mit Neuzugang Rechner – FC Bayern setzt voll auf Nagelsmann

"Je größer der Club, desto mehr Haie schwimmen um dich herum", sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Er sprach in dem Moment darüber, was ihm die Verpflichtung von Michael Rechner als neuem Torwarttrainer bedeutet. "Dann ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm so ein bisschen in der Mitte bist und außen hast du so ein paar Puffer-Fische." Ist Michael Rechner, der Neuzugang aus Hoffenheim, also ein Puffer-Fisch?

Nagelsmann baut Machtposition aus

Doch noch wichtiger als Pufferfische ist im Haifischbecken, wenn die ganz großen Haie zu einem halten. Die Entlassung des vorherigen Torwarttrainers Toni Tapalovic und die Verpflichtung von Michael Rechner als Nachfolger zeigen jetzt: Der FC Bayern setzt auch in Zukunft voll auf seinen aktuellen Trainer Nagelsmann. Für BR24Sportreporter Florian Eckl hat die Neubesetzung mit Rechner jedenfalls eine klare Signalwirkung: "Mit diesem Transfer baut Julian Nagelsmann seine Machtposition im FCB aus und stärkt seinen Rücken. Mit Rechner weiß er genau, wen er sich da ins Boot holt."

Ein wichtiges Zeichen für den 35-Jährigen, bei dem nicht wenige dachten, dass der Bayern-Trainer bereits angezählt sei. Nach dem frühen Ausscheiden im Vorjahr im DFB-Pokal und der schwachen Leistungen gegen Villareal im Champions League-Viertelfinale in der letzten Saison, ist der Druck für Nagelsmann nochmal höher. Der verpatze Jahresstart mit drei Unentschieden in der Liga, die den Vorsprung auf die Konkurrenz zusammenschmelzen ließ, schien sich die Situation für ihn nicht zu verbessern.

"Kein Kumpel, sondern beste inhaltliche Lösung"

Mit der Rechner-Verpflichtung stellen sich die Bayern-Bosse hinter Nagelsmann. Der Transfer sei aber nicht politisch motiviert, sondern liege nur an Rechners Fachkompetenz, betont der Coach: "Er ist nicht mein Kumpel, sondern in meinen Augen die beste inhaltliche Lösung." Auch Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Profi-Torhüter, der als "Head of International Relations and Scouting" bei Hoffenheim mit Rechner zusammenarbeitete, bescheinigt ihm eine hohe Qualität als Torwarttrainer: "Er ist ein absoluter Fachmann, der sehr tief ins Detail geht. Ich würde ihn als Tüftler bezeichnen. "

Laut Pfannenstiel liegt der Fokus von Rechner auf modernem Torwartspiel. Übungen mit dem Ball am Fuß sind ein wichtiger Fokus. Eine Ausrichtung, die auch zu Manuel Neuer passen würde. Ob die Zusammenarbeit zwischen Neuer und Rechner funktioniert sieht BR-Reporter Florian Eckl als entscheidenden Faktor für einen möglichen Abschied von Manuel Neuer an.

"Bayern ist nicht Hoffenheim"

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sei Neuer zumindest schon im Vorfeld über die Neuverpflichtung informiert worden und hatte sogar schon Kontakt zu Rechner – vor Neuers kritischem Interview in der SZ. Der FC Bayern will nun die Debatte beruhigen und neue Konfliktherde vermeiden.

Einfach wird es der neue Torwarttrainer Michael Rechner trotzdem nicht haben, glaubt Michael Hofmann, jahrelang Torhüter von 1860 München und selbst Torwarttrainer: "Rechner kämpft intern sicher erstmal gegen Widerstände. Tapalovic war im Team sehr beliebt." Auch im Zusammenspiel mit den übrigen Torwarttrainern im Klub wie Tom starke oder Jaroslav Drobný sieht Hofmann Konfliktpotenzial. "Bayern ist nicht Hoffenheim. Da jetzt eine neue Torwartphilosophie in den Klub zu bringen, wird nicht einfach." Auch er schwimmt nun eben im großen Haifischbecken.