Mit Leib und Seele für den Sport

Beweglichkeit bis ins hohe Alter

Die immer noch sehr fitte und quirlige 74-Jährige ist auch als Bezirksvorsitzende und Vize-Präsidentin des Bayerischen Turnverbandes aktiv gewesen. Denn ihr Motto lautet: Wer will, dass sich etwas verändert, muss sich auch engagieren! Jahrelang hat sie ÜbungsleiterInnen ausgebildet und neue Sportangebote im Verein umgesetzt. Mittlerweile konzentriert sich Franziska Seitz auf den Seniorensport, "denn die Beweglichkeit bis ins hohe Alter ist wichtig für eine gute Lebensqualität“, sagt sie. Die älteste Teilnehmerin in ihrem Sitzgymnastik- Kurs sei 91 Jahre alt und mache munter mit.

Ein strahlendes Lächeln als Dank

Die vielen ÜbungsleiterInnen in den Sportvereinen in ganz Bayern bekommen nur eine geringe Aufwandsentschädigung. Doch ihr Lohn sei die Freude und das Strahlen der KursteilnehmerIinnen, sagt Franziska Seitz.

Ein solidarisches Miteinander ist für unsere Gesellschaft lebenswichtig, und deshalb wird Anfang Dezember in Berlin der Deutsche Engagementpreis verliehen. Die Auszeichnung in sechs Kategorien wird unter anderem vom Bundesfamilienministerium gefördert als auch vom Bündnis für Gemeinnützigkeit. Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet noch bis zum 27. Oktober 2020 statt. Es gibt noch weitere Kategorien. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller sechs Preise bei einer Preisverleihung zum Deutschen Engagementpreis am 3. Dezember im Live-Stream.

Link zur Abstimmung: https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/