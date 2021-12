Mit Dorsch-Traumtor: Mutiger FC Augsburg feiert wichtigen Sieg

Augsburgs neuformierte Innenverteidigung steht sicher

Die Augsburger legten mutiger los. Angreifer Hahn gab den ersten Warnschuss aus der zweiten Reihe ab - FC-Torwart Marvin Schwäbe konnte den Ball gerade so über die Latte lenken (4. Minute). In der 12. Minute trafen die Schwaben sogar zum ersten Mal - doch der vermeintliche Torschütze Michael Gregoritsch, der es erstmals in die FCA-Startelf schaffte nach zuletzt zwei Toren, stand vor seinem sehenswerten Lupfer aus 15 Metern im Abseits (12.).

Daniel Caligiuri schoss anschließend nur knapp daneben (21.) - und der Schweizer Rubén Vargas schlenzte den Ball von der linken Strafraumkante auf Schwäbes Tordach (29.). "Wir sehen uns in der Lage, beim FC was zu holen", sagte Weinzierl. Das sah man seinem Team an.

Was hatte der Gastgeber vorzuweisen in der ersten Hälfte? Wenig bis gar nichts. Die neuformierte Augsburger Abwehr mit dem nach einer Corona-Infektion direkt zurückgekehrten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (der in der kommenden Woche aber mit einer Gelbsperre pausieren muss) sowie Reece Oxford stand einfach zu gut, sowohl Anthony Modeste als auch Sebastian Andersson taten sich schwer Bälle zu behaupten.

Dorsch leitet die Entscheidung ein - und trifft sehenswert

Das änderte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, als Modeste immerhin mal ein Kopfballduell gewann, doch FCA-Torwart Rafal Gikiewicz konnte den Aufsetzer parieren (51.). Kurz darauf war es wieder Hahn, der nach einer Hackenvorlage von Robert Gumny aus 18 Metern schoss, Schwäbe spitzelte den Ball übers Tor (53.).

20 Minuten später war er aber schließlich doch machtlos: Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie leitete der Augsburger Mittelfeldspieler Niklas Dorsch direkt den Konter ein. Er schickte Vargas in den Strafraum, der wiederum flugs querlegte. Schwäbe konnte die Kugel zwar noch wegpatschen - allerdings direkt vor die Füße vor Hahn, der sie sofort weiter ins Tor schob (72.).

Selbst in der Schlussphase ließen die Schwaben keine Kölner Gelegenheit mehr zu, sondern sorgten stattdessen selbst für die Entscheidung: Dorsch traf aus 28 Metern sehenswert ins linke Kreuzeck zum 2:0-Endstand (88.). Das war also ein durchaus gelungener Start aus FCA-Sicht in die englischen Bundesliga-Woche: Bereits am kommenden Mittwoch empfängt der Klub RB Leipzig (20.30 Uhr).