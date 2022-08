Mit dem Mountainbike über die Alpen

Klar, das bedeutet hartes Training - da bieten sich die Sommerferien gerade ja vielleicht als Startpunkt an. Und es zahlt sich aus. Gerade erst (20.-27. Juli) hat eine Seminargruppe aus der Oberstufe des Carl-Friedrich-Gauß Gymnasiums so eine Tour gemacht und kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, warum sich das gelohnt hat.

Nach 350 Kilometern und über 8.000 Höhenmetern sprangen alle ungehemmt in voller Montur in den Gardasee. Fünf Tage lang war die Schülergruppe des Carl-Friedrich-Gauß Gymnasiums Schwandorf mit dem Mountainbike unterwegs, von Garmisch-Partenkirchen nach Riva del Garda, einmal quer über die Alpen.

Ein halbes Jahr Vorbereitung: Grundkondition muss stimmen

"Ich habe mich noch nie in meinem Leben so angestrengt, ich hatte noch nie so Schmerzen in den Beinen", sagt die 18-jährige Isabella Laemmler. "Es hat sich einfach deswegen lohnt, weil, als man in Riva stand, wir da reingefahren sind und Tränen in den Augen hatten, weil man es endlich geschafft hat - das war das schönste Gefühl, das man auf der ganzen Welt haben kann."

Auch, wenn unterwegs nicht immer alles glatt lief für Isabella Laemmler und ihre 14 Mitschülerinnen und Mitschüler. Über ein halbes Jahr hat sich die Gruppe auf die Tour vorbereitet. Denn: Zuerst muss die Grundkondition stimmen. Dann, im zweiten Schritt, zehn Wochen vor dem Start, hat der betreuende Lehrer Benjamin Schmidt sein Seminar durch eine intensive Vorbereitungsphase geführt. Diesen acht bis zehn Wochen-langen Trainingszeitraum empfiehlt der erfahrene Alpencrosser auch jedem anderen, der Ähnliches vorhat.

"Junge Leute, wie die, mit denen ich über die Alpen gefahren bin, die regenerieren natürlich anders, die schaffen das vielleicht auch mit sogar weniger", sagt Schmidt. "Aber die Frage ist halt auch immer, wie man es schafft. Kann man wirklich das, was einen Alpencross ausmacht, dann einfach alles mitnehmen? Oder ist man wirklich nur mit sich selbst beschäftigt?"