Mit BR24 Sport auf den "FC Bayern Digital Campus"

Das können Sie gewinnen

BR24 Sport verlost 2x2 Karten (je ein Kind und ein Elternteil) für den Auftakt des "FC Bayern Digital Campus" am 1. Dezember. Zur Einstimmung geht es am Vortag (30. November) am Abend in die Allianz Arena zum Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen (Anstoß 18.30 Uhr). Am Sonntag beginnt dann der "Digital Campus", ebenfalls in der Arena, um 9.00 Uhr.