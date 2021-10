vor 16 Minuten

Mission Olympia: "Oldie" Pechstein gewinnt auch über 5.000 Meter

Claudia Pechstein zeigt sich in Inzell in guter Form. Zum neunten Mal in Serie hat die 49-Jährige den deutschen Meistertitel der Eisschnellläufer über 5.000 Meter gewonnen.