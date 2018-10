Missglückte "Länderspiel-Therapie" für die Münchner Spieler

Bereits auf dem Weg aus dem Stade de France sprach Mats Hummels über die Rückkehr nach München, wo die Nationalspieler des FC Bayern gleich die nächste große Fußball-Krisenlage erwartet. Der Abwehrspieler machte eine ganz eigene Rechnung auf: "Wir haben jetzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen". Dabei hatte er die zwei Länderspiel-Pleiten in Frankreich (1:2) und zuvor in Holland (0:3) einfach zu den zuvor sieglosen Partien im Vereinstrikot addiert. Trotz der "langen Sieglos-Serie" blickte der 29-Jährige weiter kämpferisch auf die anstehenden Aufgaben bei seinem Heimatverein. "Die Qualität ist da. Ich glaube, dass wir das hinkriegen werden", sagte er.

Trostpflaster für Neuer und Müller

Manuel Neuer war wenigstens an der 1:2-Niederlage schuldlos. Beide Gegentreffer waren praktisch unhaltbar. Trotzdem fühlte sich für ihn "diese Niederlage schlecht an". Teamkollege Thomas Müller, der gegen die Franzosen sein 98. Länderspiel bis auf die Schlussminuten auf der Ersatzbank verbracht hatte, rang sich mühevoll ein optimistisches Resümee einer gerade auch für ihn sehr enttäuschenden Länderspielwoche ab. "Grundsätzlich hat das Auftreten in Paris gut getan. Man geht positiver nach München zurück, als nach dem Holland-Spiel die Laune und Stimmung war", sagte der 29-Jährige.

Lewandowski torlos abgestiegen

Torjäger Robert Lewandowski stieg dagegen nach zwei Niederlagen mit Polen bereits aus der höchsten Liga der Nations League ab, blieb erneut torlos und war übel gelaunt. Thiago verlor mit Spanien gegen England.

Nur Rodríguez feiert

Joshua Kimmich erntete zwar keinen Punkt, gehörte aber wie Niklas Süle zu den gelobten Spielern. Einzig und allein richtig gelungen ist der Länderspielausflug nur James Rodríguez. Er feierte mit Kolumbien zwei Siege. Gegen die USA schoss er zudem ein Traumtor. Einziger Haken: James wird erst am Donnerstag aus den USA zurückerwartet, nach einer langen Reise und mit Jetlag.