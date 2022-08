Missbrauchsvorwürfe: Athleten fordern Zentrum für "Safe Sport"

Zentrum für "Safe Sport" im Koalitionsvertrag

Die Problematik ist auch in der Politik angekommen. In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP erklärt, dass sie den Aufbau eines "unabhängigen Zentrums für Safe Sport" unterstützen wollen. Im März 2022 haben Vertreter aus Politik, Sport und Gesellschaft dazu im Bundesinnenministerium beraten. "Für alle Beteiligten ist klar: Den Worten müssen Taten folgen! Es geht um die Betroffenen, deren Lage schnell und spürbar verbessert werden muss", hieß es anschließend in einer Mitteilung des Ministeriums.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend (DSJ) befürworten ein Zentrum für "Safe Sport".

Anlaufstelle für Sportler mit Gewalterfahrungen

Amélie Ebert erhofft sich viel von einer solchen externen Stelle: "Weil es von unabhängigen Personen stattfindet, weil eine Untersuchung eingeleitet werden kann, weil alles, was aufkommt, erstmal ernst genommen wird."

Im Mai 2022 haben die "Athleten Deutschland" selbst eine unabhängige Stelle gestartet: "Anlauf gegen Gewalt". Sie soll das Zentrum für "Safe Sport" nicht ersetzen, sondern viel mehr zur Überbrückung dienen. Die Anlaufstelle ist telefonisch oder per Mail erreichbar, für Athleten die physische, psychische oder sexualisierte Gewalt beim Sport erfahren haben.

DSV bittet bei Opfern um Entschuldigung

In einer öffentlichen Stellungnahme hat der Deutsche Schwimm-Verband um Entschuldigung gebeten – bei allen Personen, "die jemals Gewalt, gleich, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art, im deutschen Schwimmsport erleben mussten". Auch beim Verband gab es nach der ARD-Dokumentation personelle Konsequenzen.

Der DSV hat den Berliner Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow suspendiert. Buschkow soll von Missbrauchsvorwürfen gewusst haben, die der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel im Film gegen seinen damaligen Trainer Werner Langer erhebt. Buschkow soll solange freigestellt bleiben, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Status des Bundesstützpunkts in Würzburg ungewiss

Auf eine Anfrage des BR zum Status des Bundesstützpunkts in Würzburg hat der DSV bislang nicht geantwortet. In einem Schreiben, das dem BR vorliegt, hält es der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) für "unangebracht", die Stelle des Bundesstützpunkttrainers "aktuell noch einmal in Würzburg zu besetzen". Adressiert ist das Schreiben an das Bundesinnenministerium. Demnach könnte die bisherige Stelle des "Bundesstützpunkttrainers Freiwasserschwimmen" zum "Bundestrainer Nachwuchs Freiwasserschwimmen" umgewandelt werden.

Die Anerkennung der Bundesstützpunkte des olympischen Sports erfolgt durch das Bundesinnenministerium und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Der Stützpunkt in Würzburg ist noch bis Ende des Olympiazyklus 2024 anerkannt.