Miriam Neureuther und Kim Bui: "Warum tust du dir das an?"

Bui: "Das war der Beginn der Bulimie"

Am Sonntag in Blickpunkt Sport sprachen die beiden deshalb auch darüber, wie das Thema in ihre Sportkarrieren kam. Bei Bui fing es mit 15 Jahren an, "als meine Trainerin zu mir gesagt hat: 'Vielleicht achtest du mal ein bisschen mehr auf dein Gewicht.' Das kam dann immer öfter." Irgendwann glaube man das, wenn man es immer wiederh hört, erzählte Bui.

Statt die Kohlenhydrate wegzulassen, wie man ihr nach einer Zeit riet, aß sie weiterhin Reis. Doch nachdem der Hunger gestillt war, kam dann das schlechte Gewissen, das Essen "musste wieder raus. Und das war der Beginn der Bulimie."

Neureuther: "Jetzt reicht's. Ich bin gut so, wie ich bin."

Auch Neureuther wurde zum Abnehmen gedrängt. Sie informierte sich, nahm sich schließlich vor mit Diäten abzunehmen. Was sie zwar schaffte - aber zu gut: Dann nahm sie nämlich statt der avisierten drei oder vier Kilogramm zehn Kilo ab - und konnte diese nicht mehr zunehmen. "Ich saß zu Hause, heulend bei meiner Mama am Tisch. Und sie hat gemeint: 'Warum tust du dir das an?'"

Diese Momente brachte sie zum Umdenken. Über die Biathlon-Saison hinweg, als mehr Wettkämpfe und weniger Trainingseinheiten stattfanden, hat sie schließlich wieder zugenommen. Am Ende war sie beim "Wohlfühlgewicht" angekommen, ehe sie sich bei einem Fahrradunfall mit vier Wirbelbrüchen schwer verletzte. Danach wurde ihr schnell wieder gesagt, dass sie zu schwer sei. "Das war für mich der Moment, an dem ich mir gedacht habe: Jetzt reicht's. Ich bin gut so, wie ich bin."

Eine Erkenntnis, die bei beiden über die Jahre gereift ist. Für Bui, die ihre Geschichte auch in einem Buch aufgeschrieben hat, zählt deshalb nun vor allem: "Wenn ich auch nur einem Betroffenen oder einer Betroffenen da draußen das Gefühl geben kann, er oder sie ist nicht alleine, dann war es das wert, meine Geschichte festzuhalten."